Жильцы домов в Кирове не дают подрядчику ремонтировать балконы

Балконы выглядят очень по-разному: есть с деревянными рамами, пластиком, металлическими ограждениями Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцы двух домов в городе Кирове не позволяют подрядчику капитально отремонтировать фасады зданий. Об этом рассказали в Общественной палате Кировской области (ОПКО).

На днях эксперты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при ОПКО оценили работы по капремонту фасадов домов. Работы, напомним, идут в рамках подготовки к 650-летию Кирова. На улице Карла Либкнехта, 67 при ремонте сохранили архитектурные формы фасада, демонтировали стекла на балконах. Владельцы магазинов на первом этаже пошли навстречу и убрали кондиционеры с наружной стены.

Однако по улице Ленина, напротив, есть проблемные адреса. Жильцы домов № 102а и 102в массово отказываются впускать рабочих в свои квартиры. В итоге часть балконов здесь отделана пластиком, на части сохранились деревянные рамы. Местами еле держатся ограждения, крепящиеся к металлической решетке.

Как рассказали общественники, есть впечатление, что подрядчику (ООО «Феникс») тоже неинтересно, как в итоге будет выглядеть здание после капремонта.

Возможно, Фонд капремонта обратится в суд, чтобы обязать собственников впустить бригады в свои квартиры. Однако это долгий и не всегда успешный процесс.