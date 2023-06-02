Асфальтобетонный завод в Радужном пришлось перевести на 22-часовой режим работы

Установка дает до 110 тонн смеси в час. Фото: kirovreg.ru

Асфальтобетонный завод Нововятского ДУ-6 (Радужный) перевели на работу в две смены: с 4 до 17 часов и с 19 до 4 часов. Это сделано, чтобы «Вятавтодор» ремонтировал дороги в срок, а по возможности - с опережением графика.

Сейчас подрядчик продолжает капремонт Студенческого проезда в Кирове. Чтобы завершить работы в сжатые сроки, бригады сюда направляют с раннего утра и до позднего вечера. Работа завода в Радужном в две смены как раз позволяет непрерывно подвозить свежую асфальтобетонную смесь. Задействована установка КДМ-201, дающая до 110 тонн смеси в час.

Капремонт Студенческого проезда начали в прошлом году по нацпроекту БКД. Участок станет четырехполосным (шириной 14 метров) с ливневкой, тротуарами и современным освещением. Работы должны завершить не позднее 31 октября, - заключают в правительстве Кировской области.