Еще 31 дом капитально отремонтировали в Кировской области

Параллельно власти расширили перечень добросовестных подрядчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

629 зданий в Кирове и районах Кировской области должны капитально отремонтировать по плану 2023 года. Это в 4 раза больше, чем в 2022-м.

По данным Фонда капремонта Кировской области, на сегодня работы завершены по 31 адресу. Зачастую это комплексный капремонт (фасада, фундамента, кровли или инженерных коммуникаций).

Чтобы ускорить работы, в Кировской области значительно расширили реестр добросовестных подрядчиков: уже состоялось два дополнительных отбора, удалось привлечь еще 50 организаций из разных регионов России.

При этом в Фонде напоминают: жильцы многоквартирных домов имеют полное право лично контролировать ход капитального ремонта в здании. Вопросы можно задавать по телефону (8332) 222-362.