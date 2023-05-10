В 2023 году в Кировской области капремонт пройдет в 900 домах

Многие работы запланированы в рамках подготовки к юбилею Кирова. Фото: kirovreg.ru

Подробности стали известны во время еженедельной планерки у губернатора Александра Соколова. Так, на работы в 629 многоквартирных домах пойдут денежные средства Фонда капремонта за 2023 год - 4,5 миллиарда рублей. Еще около 200-250 объектов приведут в порядок на деньги 2024 года. Таким образом, порядка 900 зданий отреставрируют в текущем году. Для сравнения, в 2022 году работы прошли всего в 150 домах.

Отметим, что ремонт во многих объектах пройдет в преддверии юбилея Кирова. По всем таким домам уже заключены контракты.

Стоит также добавить, что министерство энергетики и ЖКХ увеличивает реестр добросовестных подрядчиков и привлекает к капремонту новые организации, в том числе из соседних регионов.