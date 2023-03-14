Фонд капремонта Кировской области взыскивает долги по уплате взносов с жителей региона

Кировчан просят добровольно погасить задолженности. Фото: Даниил ОПАРИН

Фонд капремонта Кировской области начал массово взыскивать задолженности с жителей региона. Об этом организация сообщила в своих соцсетях.

Масштабная кампания началась с февраля 2023 года. За последний месяц в суды направили 1408 заявлений о вынесении приказов о взыскании долга по уплате взносов на капремонт. Общая сумма уже превысила 30 миллионов рублей. По заверениям организации, работа будет активно продолжена.

- Вопреки расхожему мнению, что уплата взносов для собственников - это не обязательно, Фонд всегда говорил и будет говорить, что это - обязанность, установленная федеральным законодательством. Данная обязанность также носит и социальный характер, - перед соседями, которые добросовестно исполняют свои обязанности, и фактически за счет которых капитально ремонтируются дома в регионе, - заявили в пресс-службе Фонда.

Кировчан просят добровольно погасить имеющиеся задолженности по взносам на капремонт.

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