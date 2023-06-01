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НовостиЗвезды1 июня 2023 13:20

Кировские производители игрушек получили награды в рамках национальной премии «Золотой медвежонок»

Кировская область развивает индустрию детских товаров
Петр МАКСИМОВ
Всего было 100 финалистов, и кировчане оказались в числе лучших. Фото: kirovreg.ru

Всего было 100 финалистов, и кировчане оказались в числе лучших. Фото: kirovreg.ru

4 субъекта РФ первыми разработали собственные программы развития индустрии детских товаров. Один из этих регионов - Кировская область.

В среду, 31 мая, регионы наградили представители Совфеда РФ. В этот же день подвели итоги национальной премии «Золотой медвежонок» - отметили достижения в производстве детских товаров. Кировчане получили три приза: ИП Корсакова М.В., фабрику «Весна» и ИП Журавлева Д.М. наградили в номинациях «Лучшие игры и игрушки» и «Лучшая одежда и аксессуары».

Всего было 100 финалистов из 28 регионов России, - сообщают в региональном правительстве.