Мастер из Кировской области создает миниатюрные вещи из дерева

Бирюльки - это миниатюрная коробочка, в которой находятся 32 предмета. Фото предоставлено краеведческим музеем Белой Холуницы.

В Белой Холунице живет удивительно талантливый человек, мастер народных промыслов Константин Ильин. Не имея профессионального художественного образования, он делает деревянные игрушки и предметы обихода, которые славятся не только в родном городе, но и по всей стране.

Константин - уроженец Белой Холуницы. Здесь в 1980 году он окончил среднюю школу и уехал учиться в Лимендское речное училище. После его окончания работал штурманом на судах речного флота. Константин плавал по Лене с ее притоками, Северной Двине и другим рекам. Но в 1988 году он вернулся на родину. Работал слесарем-инструментальщиком на машиностроительном заводе, тренером в парусном клубе. Когда клуб закрылся, пошел трудиться в леспромхоз.

ИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИ - ПОЛЕЗНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО

В начале 90-х годов Константин занялся изготовлением деревянных игрушек. Совершенствовал свои умения и набирался опыта мужчина, обращаясь за консультациями к известным в нашем регионе мастерам, в Вятский художественный музей, а также в музеи Сарапула, Нижнего Новгорода, Москвы.

Заведующая краеведческим музеем в Белой Холунице Наталия Кошурникова рассказала, что Константин Ильин изготовлением елочных игрушек из картона и бумаги увлекся еще в дошкольном возрасте. Со временем увлечение переросло в ремесло. Сейчас мастер работает с можжевельником, березой, липой, вытачивая игрушки на токарном станке.

Константин Ильин делает чудесные игрушки и предметы обихода. Фото предоставлено краеведческим музеем Белой Холуницы.

Константин Вениаминович рассказал, что он изготовляет так называемые бирюльки. Это миниатюрная коробочка, величиной с орех, а в ней находятся 32 предмета. Когда ребенок перебирает их, у него развиваются сообразительность, мелкая моторика рук, терпение. Малыши могут подолгу заниматься этой игрушкой.

Бирюльки бывают разные: в виде новогодних игрушек, предметов посуды, грибочков. По форме ребенок определяет, какой это гриб, ядовитый или съедобный. Играть в бирюльки, сделанные Константином Ильиным, не только увлекательно, но и полезно. Эти игрушки - из можжевельника, поэтому оказывают на детей профилактическое действие, подобное чесноку и луку.

А мастер из Котчихи Николай Машанов, с которым Константин дружит много лет, научил его делать погремушки-грызунки, для самых маленьких. При этом Николай считает Константина более искусным мастером, чем он сам. Его восхищает, что коллега делает миниатюрные игрушки, для изготовления которых нужно особое мастерство. Добавим, что оба эти мастера вместе ездят на различные ярмарки и фестивали игрушек за пределы области и представляют там свои изделия.

Работы Константина Ильина также были представлены на выставке «Вятские самоцветы» в Народной галерее государственного российского дома творчества в Москве. А еще он участвовал в фестивале юмора имени Козьмы Пруткова в Сольвычегорске. С 4 по 6 ноября изделия мастера были выставлены на фестивале «Кладовая ремесел».

ЛЮБИМЫЙ МАТЕРИАЛ - МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Среди изделий мастера не только игрушки. Есть также браслеты, пуговицы, кольца, сережки, бусы. А еще он делает чашечки, рюмки, кашпо, подсвечники, ларчики, шкатулки, подставки под карандаши и ручки. И множество других оригинальных предметов.

По словам Константина, идея часто рождается в процессе работы над заготовкой. Найти нужный образ мастеру помогают форма древесины, рисунок и даже запах дерева. Он работает как по собственным эскизам, так и по рисункам других художников. Часто использует в своем творчестве образы героев русских народных сказок.

- Дерево должно сохранять свое естество, - говорит Константин Ильин. - Я делаю из него пригодные в быту вещи, которые умеют быть нужными, не бросаясь в глаза.

Среди изделий мастера есть также браслеты, пуговицы, кольца, сережки, бусы. Фото предоставлено краеведческим музеем Белой Холуницы.

Любимый материал Константина Вениаминовича - можжевельник. Он ценит его за декоративность, тонкий целебный запах. Древесина его твердая, хорошо полируется и с помощью специального ножа можно получить тонкий ровный срез. Годичные кольца у можжевельника тонкие, поэтому на срезе образуется красивая, мелкослойная текстура. Структура у него извилистая с большим количеством сучков, что для других видов древесины считается недостатком. А изделия из можжевельника благодаря этому приобретают неповторимый вид.

Заготовки из древесины сушатся на открытом воздухе, но перед этим мастер замачивает материал, чтобы изделие не покоробило. При высушивании продольные и поперечные волокна усыхают с разной скоростью,

Далее заготовки Константин обтачивает на токарном станке или вырезает вручную специальным резцом: чеботарным ножом, клюкарзой, долотом и другими. После придания нужной формы и гладкости мастер обрабатывает изделия тонким слоем воска. А чтобы ярче проявить рисунок дерева Константин применяет лощение: в поверхность изделия мягкой тряпочкой втирается льняное, розовое, лавандовое или другие растительные масла.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Благодаря участию мастера в различных выставках, фестивалях и ярмарках изделия Константина Ильина знакомы жителям не только Кирова, но и Нижнего Новгорода, Чебоксар, Сольвычегорска, Каргополя, Сыктывкара, Набережных Челнов и Москвы. Константин Ильин также постоянно участвует в областном конкурсе «Мастеровые Вятки» и районных фестивалях. Поэтому творчество мастера отнесено к культурному наследию Белой Холуницы. Гости города считают за честь приобрести и увезти на память что-либо из произведений мастера.

Однако стоит сказать, что производство игрушек в условиях маленькой мастерской - дело затратное и убыточное. Его «цех» находится в частном доме, нет хорошего оборудования и необходимых условий для производства игрушек. А главное, трудно найти тех, кто хотел бы перенять опыт, чтобы удивительное мастерство жило дальше и радовало новых любителей этого вида искусства.

У Константина Ильина много различных наград, которые свидетельствуют о популярности его мастерства. Это благодарственные письма и дипломы за участие в различных выставках в городах России; диплом Министерства культуры РФ; медаль, полученная в 1997 г. на областной ярмарке промыслов и ремесел «Вятское торжище»; медаль от Дома народного творчества.

Работы мастера есть в экспозиции краеведческого музея Белой Холуницы.

Константин Вениаминович охотно делится своим опытом, проводит мастер-классы для жителей Белой Холуницы, Слободского, Кирова.