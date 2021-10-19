Жить играючи: кировская мастерица создает уникальные деревянные игрушки

На окружном этапе конкурса «Туристический сувенир» в Перми игрушки Людмилы Корец сразу привлекли внимание экспертов. Фото предоставлено героиней публикации.

Ее игрушки покоряют сердца детей и взрослых. Ее изделия есть за границей и во многих регионах России, в домах обычных людей и знаменитостей.

На недавнем всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в Перми, где проходил его окружной этап, ее коллекция заняла первое место, оставив позади изделия из других регионов Приволжья.

Людмила Корец, мастер декоративно-прикладного искусства из поселка Ленинская Искра Кировской области, рассказала журналисту «КП»-Киров» о секретах популярности и удивительном эффекте своих игрушек.

«САМА СТОЯЛА У СТАНКОВ»

- Все началось с того, что в музее истории крестьянства в нашей Ленинской Искре мне показали старинную деревянную игрушку - верхолаза, - говорит Людмила Анатольевна. - Она, если честно, напоминала каракатицу. Я упростила ее конструкцию и сделала своего верхолаза. Бегает он по веревочкам точно так же, как и старинный, ребятам нравится так же… Просто конструкция не такая замудреная, такую игрушку можно дома самому сделать. Это было в 2008 году.

Мастерица старалась упростить конструкцию игрушек донельзя, чтобы любой мог их повторить и чтобы пользоваться было удобно. Фото предоставлено героиней публикации.

Мастерица стала собирать старинные игрушки, изучать их, брать за основу для создания новых. Музыкальные трещотки, бегунки, стучалки, погремушки, волчки, качалки, машинки, коровки-лошадки… Сейчас у нее собралась коллекция из почти 40 наименований различных деревянных игрушек. Много лет Людмила сама делала их - у станков стояла, строгала-пилила. Теперь рисует формы и отдает их в работу кировским и нижегородским мастерам.

- А вот роспись игрушек делаю сама, - отмечает Людмила Анатольевна. - Она авторская, я ее придумала, когда мы встречали Новый, 2021-й, год. Сознательно не стала дублировать вятскую домовую роспись. Взяла четыре элемента традиционной травной росписи, которые используются во всех губерниях: точку, лепесток, завиток и линию. Особенностью является цветовая гамма рисунка. Мне хотелось, чтобы она была приближена к калейдоскопу, который - помните, в детстве? - крутишь, и колорит меняется, при этом он очень живописный. Вот такие же насыщенные краски в моей игрушке. При этом рисунок мелкий, работаем кисточками под номером один. А это меленькое и дает особое многоцветие, живописный колорит.

Особенностью росписи является мелкий рисунок и цветовая гамма. Фото предоставлено героиней публикации.

Когда деревянная игрушка Людмилы Корец стала расписной, она всем понравилась, ее сразу захотели все. Подходят на выставках: «Ой, какое все яркое и цветное…» Заказывают музеи на сувениры. Сейчас мастерица работает с шестью музеями по России и с десятью - в районах Кировской области, недавно получила заказ на игрушку еще от одного, Вятскополянского. Дело в том, что основные посетители районных музеев - школьники, и музеи ориентируются в сувенирной продукции во многом на них. А деревянные игрушки - это интересно!

«МОЛОДЕЦ, ЧТО ПРИДУМАЛА РОСПИСЬ!»

- Когда коллекция сложилась, я повезла ее показать на конкурс «Туристический сувенир». Где, как не на таком мероприятии, проверить, то ли ты делаешь в этой жизни? Я, например, лауреат двух всероссийских выставок-конкурсов по вышитой картине. Когда придумала в 1990-х годах свои вышитые миниатюры, сразу поехала с ними в Москву. И получила два раза подряд звание лауреата. То есть столица мне сказала: «Людмила, ты молодец, придумала хорошую технику, работай дальше». Потом, когда я придумала мукосольную игрушку, повезла ее на Спасскую ярмарку в Елабугу. Мне вручили медаль «Золотые руки». То есть получила подтверждение, что можно дальше заниматься-развиваться…

Вот и на «Туристическом сувенире», когда мастерица на окружном этапе показала свои деревянные игрушки, эксперты сразу начали их покупать. Так что защита проекта проходила весело. Геннадий Васильевич Шаталов, основатель всероссийских премий, фестивалей и конкурсов в сфере туризма похвалил кировчанку: «Молодец, что придумала роспись! Я такие игрушки везде видел, но нигде не встречал с росписью. Она их объединила в коллекцию».

Много лет Людмила делала игрушки сама, теперь их изготавливают по ее рисункам кировские и нижегородские мастера. Но расписывает их только мастерица. Фото предоставлено героиней публикации.

Название коллекции «Вятские забавы» уже застолблено и стало как бренд… Оно объединяет все изделия, которые можно использовать в играх «Веселый мотальщик», «Калечина-малечина» (мастерица сохраняет старинные названия)... В ее списке таких игр больше десятка. Например, с набором качалок Людмила Анатольевна придумала игру «Запомни глазами, узнай руками». Ребята смотрят на эти качалочки, потом им завязывают глаза, и они должны пальчиками по форме игрушки узнать, коровка это или лошадка, слоник или поросенок…

- В музеях мои игрушки не просто стоят - с ними посетители тоже играют, - делится Людмила. - В Кирове в «Диораме» и в районных музеях тоже. В Питере деревянная игрушка востребована, например, у дефектологов. Потому что это хороший тренажер для пальчиков, для координации... Был случай, когда девочке с ДЦП купили «Верхолаза» (за веревочки дергаешь, и человечек по ним сам поднимается за счет уклона сверления в деревянном изделии). Потом написали мне, что этот ребенок неделю поиграл с верхолазом и стал ровнее ходить, не стало его сильно шатать. Не зря же наши предки придумали такие игрушки!

А на ярмарке в Нижнем Новгороде большой интерес к бегунку проявили детские травматологи. Эта игрушка хорошо разрабатывает лучезапястный сустав. Нижегородские врачи покупали такие бегунки десятками в травматологические отделения больниц для детей, которые после снятия гипса не хотят разрабатывать суставы. А во время игры с бегунком это незаметно для них получается. Взрослым игрушка тоже полезна. Когда свекровь Людмилы сломала руку, для восстановления сустава ее всей семьей заставляли крутить бегунок. Потом хирург, по словам мастерицы, удивлялся: у 75-летней женщины быстро сросся перелом, и сустав остался подвижным, не задеревенел.

Нижегородские врачи покупали такие бегунки десятками в травматологические отделения больниц для детей, которые после снятия гипса не хотят разрабатывать суставы. Фото предоставлено героиней публикации.

«МЫ БУДЕМ ПО ДОРОГЕ ИГРАТЬ»

- Людям еще ведь важно, что они держат в руках изделие из дерева, - подчеркивает кировчанка. - Возьмите пластмассу - она же неживая! А дерево - натуральное, да еще ярко разукрашенное - глаз радует. Бывает, на ярмарке люди покупают у меня игрушку, подаю им пакет, а они его отодвигают: «Не надо упаковку, мы пойдем и будем по дороге играть!» Не хотят красоту закрывать. Когда ребенок бросит играть такой игрушкой - родители воткнут ее в горшок с цветком, к примеру, и это расписное солнышко на зимнем окошке будет их радовать. Это вам не пластмассовый конвейер: красная машина, желтые колеса…

Промысловая деревянная игрушка и дальше будет востребована, потому что в нее вложен не только мозг, но и душа. Мастерица отмечает, что много ездит по стране и видит, как активно она раскупается. Сейчас благодаря признанию на конкурсе ее деревянные игрушки стали еще и туристическим сувениром, который очень пригодится нашим музеям, надо только, чтобы они поактивнее занимались сувениркой. Многие отлично это делают: Кировский краеведческий, Советский, Афанасьевский, Даровской… Яркую расписную игрушку с удовольствием берут туристы. Место производства сувенира обозначено в названии коллекции. Так что оно и роспись сделали свое дело.

Благодаря признанию на конкурсе деревянные игрушки стали еще и туристическим сувениром. Фото предоставлено героиней публикации.

- Кстати, первоначально я хотела назвать свою коллекцию «Папина игрушка», - рассказывает Людмила. - Имеется в виду, что любой папа при желании и при наличии простых домашних станочков может сделать такие игрушки. В старину так и было: дедушки, папы топориком их строгали. Я старалась упростить конструкцию игрушек донельзя, чтобы любой мог их повторить и чтобы пользоваться было удобно. Например, волчок взяла самый простой и поставила его на тарелочку. Ребенок его запускает, пальчики тренирует, а волчок никуда не убегает по полу, со стола не падает - на тарелочке крутится. Эта игрушка интересна и взрослым. На нижегородской ярмарке один посетитель так увлекся волчками, а у меня их было выставлено 12 штук, что заводил их наперебой и добился-таки, что все волчки у него крутились одновременно хотя бы несколько секунд. Поэтому, когда меня спрашивают, на какой возраст рассчитаны мои игрушки, я отвечаю: «От семи до семидесяти и дальше!».

Волчок Людмила поставила на тарелочку: ребенок его запускает и он никуда не падает. Фото предоставлено героиней публикации.

Мастерице, по ее словам, и самой нравится играть. Людмила Корец человек азартный, творческий, любит что-то новое придумывать.

- Буквально вчера мне заказали пирамидки в виде снеговика и елочки в преддверии Нового года, - улыбается мастерица. - Ну, мне сразу пришла в голову мысль, что можно и деда Мороза, и Снегурочку в пирамидке сделать. Буду конструировать, заказывать токарям, а, когда привезут изделия мне, стану их расписывать. Так что будут скоро новогодние пирамидки!