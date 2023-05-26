В Кирове с борщевиком борются при помощи гербицидов

На больших площадях работает спецтехника, задействован ручной труд. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается борьба с борщевиком. Как мы сообщали ранее, сейчас начался этап химической обработки. Он закончится до 30 июня.

Для уничтожения растений применяют специальный гербицид. На больших площадях работает спецтехника, задействован ручной труд. Средство блокирует питание борщевика, в результате чего он усыхает. Эффект можно увидеть через две недели.

Как рассказали в горадминистрации, всего в Кирове работы проведут на общей площади 223,082 га. Так, например, в Нововятском районе уже обработаны территории у дороги на Радужный, в слободе Шельпяки, у микрорайона «Елки парк». Сейчас подрядчик работает между слободами Леваши и Вахрино, где борщевик значительно разросся.

Ранее мы также писали, что в Кировской области начали убирать опасные растения вдоль дорог.