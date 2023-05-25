В Кировской области начали убирать борщевик вдоль дорог

В большинстве районов борщевик будут косить несколько раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области начались работы по ликвидации борщевика на обочинах дорог. Как сообщил подрядчик «Вятавтодор», на текущей неделе растение убирают в Нововятском районе Кирова и Унинском муниципальном округе. Механическим способом также начали давить борщевик в Оричевском и Куменском районах.

На следующей неделе растение будут косить на дорогах в Лебяжском, Верхошижемском, Советском, Пижанском, Санчурском, Тужинском и Кикнурском районах. Затем в конце июня работы пройдут в Арбажском, Котельничском, Даровском, Опаринском районах.

Уточняется, что в большинстве районов борщевик будут косить несколько раз. Всего дорожники планируют обработать порядка двух гектаров площади.

Напомним, что в Кирове также началась химическая обработка территорий от борщевика. Первый этап продлится до конца июня.