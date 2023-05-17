В Кирове началась химическая обработка территорий от борщевика

Химическая обработка - первый этап борьбы с борщевиком. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, работы по ликвидации опасного растения пройдут в два этапа. До 30 июня специалисты будут опрыскивать территории гербицидным составом. С июля в города начнется кошение борщевика.

В Октябрьском районе на улице Ульяновской прошла химическая обработка. В Нововятском районе специалисты опрыскали составом места цветения в слободе Вахрино, вскоре начнется очередь Южного обхода. В ближайшее время химикатами начнут обрабатывать территории Первомайского района.

В Ленинском районе работы за городом ведутся с 15 мая. С сегодняшнего дня она начнется и в областном центре.