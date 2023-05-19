Улица Спасская вновь станет пешеходной 20 и 21 мая

Кировчан приглашают посетить различные мероприятия. Фото: киров.рф

Улица Спасская в Кирове вновь станет пешеходной на предстоящие выходные. Как сообщает горадминистрация, участок улицы от Володарского до Ленина будет переведен в такой режим 20 и 21 мая. Кировчан и гостей города ждут различные мероприятия, сувенирные лавки и летнее кафе.

В эти дни на отрезке запрещен проезд транспорта с 08.00 до 20.00. С 06.00 до 08.00 и с 20.00 до 22.00 разрешается движение по пропускам для организаторов мероприятий и кировчан, живущих в домах на Спасской. В указанные периоды также становится односторонним движение по участку улицы Володарского от Спасской до Московской (в направлении последней).

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее мы также сообщали, что 20 мая в Кирове состоится «Зеленый марафон», на время которого ограничат движение и стоянку транспорта.