В Кирове во время «Зеленого марафона» ограничат движение и стоянку транспорта

В рамках марафона состоится инклюзивный забег на 300 м. Фото: киров.рф

В Кирове в связи с проведением забега «Зеленый марафон» ограничат движение и стоянку транспорта. Как сообщили в городской администрации, дорогу перекроют с 21:00 19 мая до 15:00 20 мая.

Водители не смогут проехать по участку улицы Казанской от Красноармейской до Орловской. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспорта. В том числе и на территории, которая прилегает к Вятской филармонии.

Отметим, что старты забега пройдут в парке имени Гагарина. Участники смогут выбрать несколько дистанций: 10 км и 4.2 км, детский - на 400 м и скандинавская ходьба на 1 км. Также состоится инклюзивный забег на 300 м. Помимо этого, планируется работа тематических площадок. Все желающие смогут сдать вторсырье, но только рассортированный. Подробнее о марафоне можно узнать здесь.