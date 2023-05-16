В Кирове состоится юбилейный «Зеленый марафон»

Кировчан ждут забеги на разные дистанции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове состоится фестиваль «Зеленый марафон». Как сообщили в областном правительстве, спортивный семейный фестиваль проводится ежегодно. В текущем году он пройдет в юбилейный, десятый раз.

В программу мероприятия включены забеги на различные дистанции, в том числе детские и с участием животных, а также концерт с выступлением творческих коллективов. Участники смогут посетить зоны ЗОЖ и спорта, эко-площадку по раздельному сбору мусора. Для детей предусмотрены мастер-классы, игры и анимация. Кроме того, участникам, прошедшим курс обучения общественных инспекторов экологического надзора Кировской области, торжественно вручат удостоверения.

«Зеленый марафон» состоится 20 мая в парке имени Гагарина. Начало - с 09.00.