Семье кировского бойца, у которой сгорел дом, передадут технику от губернатора Соколова

Передать помощь можно через фонд на Динамовском проезде, 4. Фото: телеграм-канал Александра Соколова

Погорельцам из Омутнинска передадут плазменный телевизор от главы региона Александра Соколова. Эта семья несколько дней назад осталась без жилья из-за пожара.

В семье воспитывают пятерых детей, младшим - 3 и 5 лет. Многодетный отец мог отказаться от мобилизации, но не стал. Сейчас чиновники помогают семье восстановить документы и отправить бойца в отпуск. Пока погорельцы живут у родственников.

Фонд «За Вятку» начал сбор техники для этой семьи. Уже готовы к отправке холодильник, микроволновка, ноутбук и стиральная машина. Необходимы также электрическая духовка, мультиварка, моющий пылесос, компьютер и ноутбук, посуда, столовые приборы и мебель. Пункт сбора - в Кирове, на Динамовском проезде, 4.