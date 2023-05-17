Пять недостроев КРИКа передадут в собственность Кировской области

Площадь каждого недостроя - от 4,5 тысячи квадратов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять недостроенных объектов «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИКа) передадут в собственность Кировской области. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о зданиях в деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района. Это объекты на улице Полянской, 4, 6 и 8, а также на улице Беговой, 5 и 5а. Ни один из них не был достроен КРИКом. Площадь каждого - более 4,5 тысячи квадратов.

Приемку возложили на министерство имущественных отношений Кировской области. Точная дата передачи объектов в собственность региона не названа.