Адвокат Никиты Белых опроверг информацию о новом уголовном деле

Никиту Белых впервые доставили в Киров на допрос в сентябре 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов опроверг информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Никиты Белых.

- Вообще Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допросов по старому уголовному делу «КРИКа». По новому мне сегодня звонят, но защита такого постановления пока не видела, - сообщил адвокат экс-губернатора изданию «КП»-Киров».

На вопрос редакции в пресс-службе СК РФ по Кировской области отказались комментировать подобную информацию добавив, что «если что-то будет, то мы будем обязательно об этом говорить».

Напомним, что Никиту Белых, отбывающего восьмилетний срок за получение взятки, этапировали из рязанской колонии в Киров еще 10 июня. На данный момент экс-губернатор находится в одном из городских СИЗО. Его допрашивают в качестве свидетеля по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИКа».

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. В настоящее время 296 квартир выкуплены «Уралхим» и переданы в региональную собственность.