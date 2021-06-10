Никиту Белых вновь доставят в Киров в качестве свидетеля по делу «КРИКа»

Никиту Белых впервые доставили в Киров на допрос в сентябре 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован из рязанской колонии, где отбывает восьмилетний срок за взятку, в город Киров в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с АО «КРИК». Об этом изданию «КП»-Киров» сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

- В настоящее время Никита Юрьевич вновь этапирован в Киров в качестве свидетеля по делу «КРИКа», - прокомментировал изданию «КП»-Киров» адвокат Андрей Грохотов. - Дело и процессуальный статус остаются прежними, просто у следствия появились новые вопросы, которые необходимо прояснить.

Кроме того, Андрей Валерьевич уточнил, что финансовые проблемы и последующее банкротство копании произошло уже после губернаторства Никиты Юрьевича.

Добавим, что Никита Белых покинул рязанскую колонию в четверг, 10 июня. По словам Андрея Грохотова, время этапирования может составить от пары дней до нескольких недель. Длительная транспортировка, как и в сентябре минувшего года, может негативно сказаться на здоровье экс-губернатора.

- Разумеется, это не может положительно повлиять на здоровье. Никита Юрьевич всегда с трудом переносит такие поездки, - подчеркнул Андрей Грохотов.

Напомним, что 4 сентября 2020 года Никиту Белых впервые доставили в Киров на допрос в качестве свидетеля по делу «КРИКа». За время нахождения в регионе экс-губернатора содержали в СИЗО-2 и СИЗО-1. На встрече с представителями общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Никита Юрьевич рассказал, что в учреждениях Кировской области не работает система ФСИН-письмо. В целом, он назвал условия содержания хорошими.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Областные власти держат этот вопрос на контроле и собираются результаты торгов оспорить в Арбитражном суде.