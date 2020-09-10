Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых допросили по делу «КРИКа»

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 9 сентября, состоялся первый допрос Никиты Белых. Об этом рассказал адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов изданию «Комсомольская правда» - Киров». Защитник подчеркнул, что Никита Юрьевич допрашивается в качестве свидетеля по делу «КРИК».

В 2018 году Никита Белых был приговорен к 8 годам лишения свободы за взятку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Подробно об обстоятельствах уголовного дела мы пояснить не можем, - сообщил Андрей Грохотов, - Следователи задавали общие вопросы о деятельности организации: как создавалась и работала компания.

Адвокат также рассказал, что «ни о каких известных персоналиях, о которых пишут в местных СМИ речь на допросе не шла». Сколько времени Никиту Белых будут допрашивать следователи пока неясно.

Длительная транспортировка из рязанской колонии, где бывший губернатор отбывает восьмилетний срок за взятку, сказалась и на самочувствии Никиты Юрьевича.

- Обострились старые проблемы со спиной и артериальным давлением, - поделился адвокат. - Какое-то время уйдет на его восстановление. Местные врачи оказывают ему помощь, но пока давление не удалось стабилизировалось.

Напомним, что 4 сентября Никиту Белых этапировали в Киров на допрос в качестве свидетеля по делу «КРИК». Сейчас расследованием по уголовному делу занимается Следственный комитет по Кировской области.

4 сентября экс-губернатора этапировали в Киров на допрос в качестве свидетеля по делу «КРИК». Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Областные власти держат этот вопрос на контроле и собираются результаты торгов оспорить в Арбитражном суде.

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