Бывшего губернатора региона Никиту Белых привезли в Киров на допрос по уголовному делу АО «КРИК»

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного в 2018 году, привезли в Киров на допрос по уголовному делу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 сентября 2020 года в Киров вернулся его бывший губернатор Никита Белых. Однако не в собственное же кресло, а лишь на время - в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с АО «КРИК». Об этом «КП-Киров» сообщил адвокат экс-главы региона Андрей Грохотов.

- Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по делу «КРИК», - рассказал нам Андрей Валерьевич. - На следующей неделе, наверное, поучаствуем в процессуальных мероприятиях, тогда что-то смогу сказать подробно. Пока что дополнить нечего.

А пока бывшего губернатора допрашивают, самое время вспомнить о скандале, связанном с ныне обанкротившейся организацией.

НЕ СИДИТСЯ СПОКОЙНО

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» была создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование в наших краях. Возглавила корпорацию Екатерина Орешкович, уволившаяся спустя пять лет - в 2009 году. Причем по не совсем понятным причинам. По версии самого правительства региона, независимый аудитор провел проверку в компании и нашел многочисленные нарушения в ее работе, а также неэффективное использование госактивов.

А дальше понеслась. До своего банкротства «КРИК» сменил четырех гендиректоров. Двое из них, Сергей Рылов и Виталий Шмаков, оказались в тюрьме - один за «коммерческий подкуп» в 380 тысяч рублей, второй попроще - за взятку в пять миллионов. Рылов вышел из тюрьмы по УДО в 2016 году, а Шмаков все еще отбывает свое наказание.

Один из руководителей компании, Сергей Рылов, осужденный за коммерческий подкуп, вышел по УДО в 2016 году. Фото: архив КП

Отметился даже и.о. гендиректора, оказавшись на скамье подсудимых. Юрия Ташлыкова, бывшего уже когда-то в «проклятой» должности, осудили за присвоение 900 тысяч рублей, однако в тюрьму ему удалось не попасть ввиду состояния здоровья и других смягчающих. Ташлыков отделался легким испугом - в смысле, штрафом в 150 тысяч рублей.

Место руководителя «КРИКа» даже стали называть проклятым - начальство там просто не держалось. Последнего гендиректора компания лишилась в 2017 году. А в сентябре 2018 года ее признали банкротом. Общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. После суд определил управляющего имуществом корпорации.

«НЕ ЛЮДИ, А ВЕЩИ»

Компания исчезла, а вот жильцы, арендовавшие у нее квартиры, остались. История получила свое неожиданно неприятное продолжение в 2020 году, когда кировских бюджетников, поселившихся в служебном жилье в принадлежавших «КРИК» домах, попытались выставить вон.

Дело в том, что в 2020 году часть этих квартир конкурсный управляющий, назначенный судом, смог реализовать на торгах. И тогда их жильцам стали приходить уведомления о необходимости выселиться. Разгорелся скандал, «выселенцы» смогли встретиться с председателем областного правительства Александром Чуриным. Тот их заверил: вопрос на особом контроле. И власти не допустят нарушений прав граждан. Кроме того, результаты торгов собираются оспорить в Арбитражном суде. Все договоры аренды продолжат действовать, и жильцам не о чем беспокоиться.

С ним не согласилась депутат гордумы Надежда Сураева. Мол, договоры не на аренду заключены, а на хранение, и жильцам этих квартир в течение двух недель предлагают найти новое жилье, которое якобы будет оплачиваться новым собственником. И разразилась пламенной речью о том, что для чиновников «люди не люди, а вещи». Гордума прониклась и решила рассмотреть этот вопрос детальнее. А сама Надежда Сураева сообщила, что постарается переквалифицировать договора хранения в договора аренды.

На заседании Гордумы рассмотрели вопрос арендаторов служебного жилья, принадлежавшего «КРИКу». Фото: duma.mo-kirov.ru

А ОН ТУТ ПРИ ЧЕМ?

Как связан со скандалом вокруг ипотечной корпорации экс-губернатор региона? По словам его же адвоката, проходить он будет как свидетель. Пока что можно сказать лишь то, что перестановки в «КРИКе» и посадки его руководителей начались именно при Белых, в 2009 году. Сам экс-глава области, как известно, сел в тюрьму все по той же малопривлекательной статье. А именно - за взятку в сумме ни много ни мало 400 тысяч евро (24,1 миллион рублей по текущему курсу). Никита Юрьевич утверждал, что деньги предназначались для финансирования соцпроектов Кирова и области. Суд не поверил и дал бывшему губернатору 8 лет колонии строгого режима и немаленький штраф.

Приговор Никите Юрьевичу огласили в 2018 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие показания он может дать по делу обанкротившейся корпорации, пока неизвестно. Кировский Следственный комитет отказался от каких бы то ни было комментариев, сославшись на тайну следствия. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.