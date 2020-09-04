Экс-губернатор Никита Белых вернулся в Киров в качестве свидетеля

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. Фото: архив "КП"

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых доставили в Киров в качестве свидетеля по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИК».

- Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по делу «КРИК», - прокомментировал изданию «Комсомолькая правда-Киров» адвокат экс-губернатора Никиты Белых Андрей Грохотов. - На следующей неделе, наверное, поучаствуем в процессуальных мероприятиях, тогда что-то смогу сказать подробно. Пока что дополнить нечего.

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. В 2014 его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали за получение взяток на общую сумму в €400 тысяч (24,1 миллион рублей). 1 февраля 2018 года он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Свою вину он не признал. По словам Никиты Юрьевича, деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области.

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