Бюджетники могут спать спокойно: кировские власти ответили на вопросы о служебном жилье «КРИКа»

Отнимать служебное жилье у кировских бюджетников никто не собирается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бюджетники, беспокоящиеся из-за служебных квартир, полученных от АО «КРИК», могут спать спокойно. На пресс-тайме с председателем регионального правительства Александром Чуриным на этот вопрос ответили прямо: тема со служебным жильем закрыта.

- Вопрос был по двум-трем квартирам, и он решен, - заявил Александр Анатольевич. - Абсолютно спокойно люди там живут и продолжают им пользоваться.

Однако сотрудники правоохранительных органов продолжают интересоваться этими квартирами - видимо, для них эта тема как раз не закрыта. Ответ у Чурина нашелся и на этот вопрос, причем довольно неоднозначный.

- Да, правоохранители интересуются этим вопросом. Именно поэтому и привезли сюда человека, которому хотят его задать - спокойно заявил председатель правительства. - Люди пишут, в том числе и в СМИ, целые конспирологические теории - мол, его привезли сюда, чтобы еще кого-то посадить. Так один уже сидит! Его поэтому и посадили. Еще вопросы?

Также Чурин прямо высказался: правительства региона по итогам разборок со служебным жильем обратилось в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть вопрос возможных нарушений.

Следствие сейчас продолжается. Напомним, привезли в Киров по делу «КРИКа» не кого иного, как экс-губернатора области Никиту Белых, пусть и в качестве свидетеля. Однако, судя по всему, скоро он может перейти в разряд обвиняемых. Ну а началось все с того, что бюджетников, взявших в аренду служебные квартиры у этой компании, начали пытаться выселить вон.