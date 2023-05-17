119 кировских семей потратили маткапитал на учебу детей

Власти упростили процедуру использования материнского капитала на образование детей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировчане все чаще направляют средства материнского капитала на обучение детей в вузах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщает отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кировской области.

Самым популярным по-прежнему остается вариант с тратой маткапитала на улучшение жилищных условий, однако образование детей теперь на втором месте в списке. Теперь семьям достаточно подать в фонд заявление о распоряжении материнским капиталом, раньше процедура была сложнее. А информацию о договоре соцфонд запрашивает самостоятельно.

Средства можно направить непосредственно на образование любого ребенка либо оплатить ему общежитие и коммуналку. На момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет, учреждение должно находиться на территории РФ и иметь лицензию.