Кировчане тратят маткапитал на строительство и реконструкцию домов

Деньги семьям передают постепенно, в два этапа Фото: Анастасия ОСИПОВА

447 семей в Кировской области решили вложить средства материнского капитала в строительство либо реконструкцию частных жилых домов. Такую статистику по итогам 2022 года приводят в местном отделении Пенсионного фонда.

В сумме на постройку и ремонт своих домов кировчане потратили 192,5 миллиона рублей. Люди вкладывались в возведение нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо брали компенсацию затрат на уже построенный (реконструированный) дом.

- Маткапитал используют в два этапа, - комментируют в отделении ПФР. - Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляют половину запрашиваемой суммы. Оставшиеся деньги направляют уже после проведения основных работ. Если есть подрядчик, средства перечисляют ему напрямую.

Маткапитал нельзя вложить в строительство нежилого помещения (гаража или хозпостройки). А вот замена крыши частного дома, вставка окон, проведение труб могут быть оплачены с маткапитала, правда, только если при этом вырастет жилая площадь.