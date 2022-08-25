Кировские родители могут потратить материнский капитал на услуги нянь и частного детсада

Оплатить средствами маткапитала услуги няни или частных детских садов можно сразу после рождения ребенка. Фото: архив «КП»

В Кирове начался прием документов по распоряжению средствами материнского капитала на оплату услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Так, родители могут оплатить выделенными средствами услуги нянь, частных детсадов и преподавателей. Ранее материнский капитал можно было потратить только на обучение детей в организациях, имеющих статус юрлица.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что использовать средства на оплату образовательных услуг ИП можно при соблюдении двух условий:

- наличие статуса индивидуального предпринимателя;

- наличие государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности. В том числе и при организации индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни.

Подать заявление и документы на распоряжение средствами маткапитала можно в центрах «Мои Документы». Для посещения необходимо записаться на прием по телефонам: 8(800)-707-43-43 и 27-27-50. При себе необходимо иметь паспорт и договор с ИП на оказание платных образовательных услуг с расчетом стоимости.