В Кирове до 1 октября отремонтируют мост на улице Павла Корчагина

В ближайшие дни появится временная разметка. Фото: киров.рф

В Кирове начались подготовительные работы к ремонту моста на улице Павла Корчагина. Как уточнили в городской администрации, речь идет об участке в районе дома №205.

Стоимость капремонта сооружения оценили в 37 миллионов рублей. Мост станет шире, будет увеличена пешеходная часть. Согласно проекту, благоустроят также подходы к мосту, установят новые отбойники и ограждения.

В ближайшие дни появится временная разметка, информационные знаки и светофорные объекты. На участке организуют реверсивное движение. Напомним, что в Кирове досрочно завершат реконструкцию теплосетей на улице Воровского.