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НовостиОбщество16 мая 2023 13:13

В Кирове временно закрыли участок улицы Блюхера

Движение разрешат 4 июня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Причиной стали дорожно-ремонтные работы.

Причиной стали дорожно-ремонтные работы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове частично перекрыли улицу Блюхера. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

С 15 мая закрыт участок улицы Блюхера от Володарского до Карла Маркса. Как пояснили в ведомстве, причина - дорожно-ремонтные работы. Движение вновь разрешат 4 июня.

Кроме того, на улице Павла Корчагина в районе дома №205 временно вводят реверсивное движение. Это связано с ремонтом моста через реку Плоская. Кировская ГИБДД предупреждает: поток транспорта может быть затруднен. Точные сроки снятия ограничений неизвестны.

- Водителей просят отнестись с пониманием к необходимости проведения ремонтных работ и заранее выбрать альтернативный маршрут движения, - добавили в пресс-службе ведомства.