Два этажа в кировском ТЦ продают за 197 миллионов рублей

Центр расположен на улице Современной Фото: avito.ru

В Кирове, на улице Современной, 5а продают площади в торговом центре. Объявление опубликовано на «Авито».

Собственник уточняет: в продаже 1 714 квадратов помещений на втором и цокольном этажах здания. Пока они сданы арендаторам. Стоимость площадей - 114,5 тысячи рублей за квадратный метр. Общий ценник - 196,3 миллиона рублей.

Потолки - 3,5 метра, есть парковка. На первом этаже расположены магазины крупных федеральных сетей.

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