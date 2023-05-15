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НовостиОбщество15 мая 2023 15:26

Два этажа в кировском ТЦ продают за 197 миллионов рублей

Собственник готов отдать помещения площадью 1 714 квадратов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Центр расположен на улице Современной

Центр расположен на улице Современной

Фото: avito.ru

В Кирове, на улице Современной, 5а продают площади в торговом центре. Объявление опубликовано на «Авито».

Собственник уточняет: в продаже 1 714 квадратов помещений на втором и цокольном этажах здания. Пока они сданы арендаторам. Стоимость площадей - 114,5 тысячи рублей за квадратный метр. Общий ценник - 196,3 миллиона рублей.

Потолки - 3,5 метра, есть парковка. На первом этаже расположены магазины крупных федеральных сетей.

Ранее мы писали о продаже бизнес-центра в Кирове и еще одного ТЦ.