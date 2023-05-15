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НовостиОбщество15 мая 2023 7:15

В микрорайоне Солнечный берег появилась аллея в память о героях войны

Кировчане высадили на набережной рябину особого сорта
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На участке появятся стенды с информацией о героях войны. Фото: vk.com/public210794420

На участке появятся стенды с информацией о героях войны. Фото: vk.com/public210794420

В Кирове началась реализация проекта «Берег Героев». Активисты высадили на набережной в микрорайоне Солнечный берег рябину в память о героях Великой Отечественной войны.

Аллея «Берег Героев» засажена рябиной особого сорта, - рассказали кировчане. - Этот сорт имеет глубокую корневую систему, которая укрепит поверхность набережной, препятствуя осыпанию грунта в будущем.

Активисты также уточнили, что аллею организовали за счет средств городского бюджета. Проект победил в конкурсе «Город добрых соседей» по реализации инициатив к 650-летию Кирова.

В скором времени на участке также появятся стенды с информацией о героях войны Николае Рожневе и Иване Костине. Кроме того, горожане смогут послушать аудиогиды.