Избран новый глава одного из районов Кировской области

Инаугурация назначена на 15 мая. Фото: vk.com/orichi_rayon
В пятницу, 5 мая, прошло заседание Оричевской районной Думы. Депутаты избирали главу района.
- Состоялась процедура выборов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией на должность главы района, - пишут в официальном сообществе районной администрации. - По итогам голосования главой избран Смирнов Сергей Владимирович.
Инаугурация нового главы назначена на понедельник, 15 мая.
Ранее мы сообщали о назначениях в районных прокуратурах Кировской области и в мэрии Кирова.