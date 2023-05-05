Избран новый глава одного из районов Кировской области

Инаугурация назначена на 15 мая. Фото: vk.com/orichi_rayon

В пятницу, 5 мая, прошло заседание Оричевской районной Думы. Депутаты избирали главу района.

- Состоялась процедура выборов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией на должность главы района, - пишут в официальном сообществе районной администрации. - По итогам голосования главой избран Смирнов Сергей Владимирович.

Инаугурация нового главы назначена на понедельник, 15 мая.

Ранее мы сообщали о назначениях в районных прокуратурах Кировской области и в мэрии Кирова.