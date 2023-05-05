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НовостиПолитика5 мая 2023 11:17

Избран новый глава одного из районов Кировской области

Главой Оричевского района избрали Сергея Смирнова
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Инаугурация назначена на 15 мая. Фото: vk.com/orichi_rayon

Инаугурация назначена на 15 мая. Фото: vk.com/orichi_rayon

В пятницу, 5 мая, прошло заседание Оричевской районной Думы. Депутаты избирали главу района.

- Состоялась процедура выборов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией на должность главы района, - пишут в официальном сообществе районной администрации. - По итогам голосования главой избран Смирнов Сергей Владимирович.

Инаугурация нового главы назначена на понедельник, 15 мая.

Ранее мы сообщали о назначениях в районных прокуратурах Кировской области и в мэрии Кирова.