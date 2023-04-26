Дмитрий Печенкин стал первым заместителем главы администрации Кирова

Дмитрий Александрович имеет высшее образование по специальностям государственное управление и юриспруденция.

Депутаты гордумы Кирова единогласно утвердили Дмитрия Печенкина на пост первого заместителя главы администрации. Этой новостью поделились в мэрии.

Дмитрий Александрович окончил ВятГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Также он изучил «юриспруденцию» в РАНХиГС. Дмитрий работал руководителем департамента городского хозяйства. На новой должности он будет курировать деятельность ЖКХ, транспортной сферы и благоустройство города.

В среду, 26 апреля, 28 депутатов поддержали назначение Дмитрия Печенкина. В свою очередь чиновник поблагодарил коллег и народных избранников.