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НовостиОбщество24 февраля 2023 12:01

Назначен новый прокурор Подосиновского района

Георгий Солодянников ранее работал зампрокурора Фаленского района
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Солодянников родился в Кирове, работал в прокуратуре Фаленского района. Фото: прокуратура Кировской области

Солодянников родился в Кирове, работал в прокуратуре Фаленского района. Фото: прокуратура Кировской области

Прокурором Подосиновского района Кировской области назначен Георгий Солодянников. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором России.

Георгий Сергеевич родился в 1992 году в Кирове. В 2015 году окончил филиал МГЮА. После службы в армии работал помощником, а затем - заместителем прокурора Фаленского района Кировской области. Юрист 1 класса.

Напомним, на днях экс-замглавы администрации Кирова Сергей Зотин стал временным гендиректором корпорации развития Кировской области.