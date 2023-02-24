Назначен новый прокурор Подосиновского района

Солодянников родился в Кирове, работал в прокуратуре Фаленского района. Фото: прокуратура Кировской области

Прокурором Подосиновского района Кировской области назначен Георгий Солодянников. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором России.

Георгий Сергеевич родился в 1992 году в Кирове. В 2015 году окончил филиал МГЮА. После службы в армии работал помощником, а затем - заместителем прокурора Фаленского района Кировской области. Юрист 1 класса.

Напомним, на днях экс-замглавы администрации Кирова Сергей Зотин стал временным гендиректором корпорации развития Кировской области.