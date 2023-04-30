Соколов предложил сделать бесплатный сервис для поиска работников

Даты запуска агрегатора для подбора персонала не уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появление в Кировской области бесплатного агрегатора для поиска сотрудников будет полезным и для предприятий, и для людей, ищущих работу. Об этом глава региона Александр Соколов заявил на встрече с реготделением одной из политических партий.

- У нас сложился стереотип, что биржа труда - акт отчаяния, - высказался губернатор. - Как предприятие может пользоваться ее услугами… Поэтому работников ищут через платные сервисы. Если будет создан бесплатный агрегатор, это будет полезно для тех, кто размещает, и тех, кто ищет работников.

Представители партии предложили поднять на экономическом совете вопрос о размещении социальной рекламы инженерных профессий. А также заявили о необходимости повышения престижа рабочих специальностей через рекламу в соцсетях, на баннерах, в видеороликах.