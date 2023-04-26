Движение будет ограничено из-за дорожных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весной-летом в Кирове из-за ремонта дорог ограничат два десятка участков. Все - на разные сроки. Соответствующее постановление выпустила горадминистрация.

Движение ограничат по следующим участкам:

24 апреля - 31 мая

- улица Ярославская от Мира до Металлистов;

- улица Ананьинская от Родниковой до дома №15 по Ананьинской.

24 апреля - 31 июля

- улица Павла Корчагина от Проезжей до Колхозной;

- улица Коммуны;

- улица Баумана от Павла Корчагина до Семашко;

- улица Юбилейная в Костино.

24 апреля - 30 июня

- улица Чистопрудненская.

1 мая - 30 июня

- улица Колхозная от Павла Корчагина до Баумана;

- улица Аэропорт;

- улица Парковая в Костино от Старого Московского тракта до дома №14 по Парковой.

1 мая - 31 июля

- дорога Киров-Русское на участке от деревни Першино до поворота на дорогу Костино-Пестовы-Сосновый;

- улица Луганская от Упита до дома №64 по Луганской;

- дорога от проезда Колесникова до деревни Ломовской;

- улицы Западная, Грина, Восточная в Нововятске;

- улица Прудная от Павла Корчагина до дома №51 по Прудной.

1 мая - 31 октября

- улица Свободы от дома №4 до Пролетарской.

1 июня - 31 июля

- улицы Новая и Молодежная в Садаковском.

Ранее мы также сообщали, что улицу Шинников затопило кипятком из-за дефекта на теплосетях. Его выявили в ходе температурных испытаний теплосетей, после которых начался ремонт трубопроводов по всему городу.