Движение будет ограничено из-за дорожных работ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Весной-летом в Кирове из-за ремонта дорог ограничат два десятка участков. Все - на разные сроки. Соответствующее постановление выпустила горадминистрация.
Движение ограничат по следующим участкам:
24 апреля - 31 мая
- улица Ярославская от Мира до Металлистов;
- улица Ананьинская от Родниковой до дома №15 по Ананьинской.
24 апреля - 31 июля
- улица Павла Корчагина от Проезжей до Колхозной;
- улица Коммуны;
- улица Баумана от Павла Корчагина до Семашко;
- улица Юбилейная в Костино.
24 апреля - 30 июня
- улица Чистопрудненская.
1 мая - 30 июня
- улица Колхозная от Павла Корчагина до Баумана;
- улица Аэропорт;
- улица Парковая в Костино от Старого Московского тракта до дома №14 по Парковой.
1 мая - 31 июля
- дорога Киров-Русское на участке от деревни Першино до поворота на дорогу Костино-Пестовы-Сосновый;
- улица Луганская от Упита до дома №64 по Луганской;
- дорога от проезда Колесникова до деревни Ломовской;
- улицы Западная, Грина, Восточная в Нововятске;
- улица Прудная от Павла Корчагина до дома №51 по Прудной.
1 мая - 31 октября
- улица Свободы от дома №4 до Пролетарской.
1 июня - 31 июля
- улицы Новая и Молодежная в Садаковском.
Ранее мы также сообщали, что улицу Шинников затопило кипятком из-за дефекта на теплосетях. Его выявили в ходе температурных испытаний теплосетей, после которых начался ремонт трубопроводов по всему городу.