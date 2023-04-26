В Кирове идет ремонт теплосетей после температурных испытаний

Работы ведутся ускоренными темпами. Фото: пресс-служба кировского филиала «Т Плюс»

Как рассказали в кировском филиале ПАО «Т Плюс», работы ведутся в ускоренном темпе. Сейчас ремонт идет по следующим адресам:

- Профсоюзная, 88;

- Октябрьский проспект, 22а, 124;

- Дерендяева, 28;

- Урицкого, 51;

- Дерендяева, 4;

- Ленина, 179в;

- Ульяновская, 12;

- Чернышевского, 34;

- Макаренко, 9.

Без горячей воды остались жители домов по улицам Возрождения, Мельникова, Гайдара, Кутшо, Октябрьского проспекта, Макаренко, Сутырина, Кошевого, Подгорной, Свердлова и других.

Посмотреть полный список адресов, где произвели отключения, и узнать их сроки можно здесь, а также по телефону Тепловой справочной службы 744-901 (сказать «Соединить с оператором») или в своей управляющей компании.