Река Вятка полностью очистилась ото льда

По региону уже сняли и закрыли 18 мостов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко вторнику, 18 апреля, две реки в Кировской области полностью очистились ото льда. Это Вятка и Юг, - сообщают в правительстве региона со ссылкой на ЦГМС.

Плюсом на нескольких участках Вятки продолжается подъем воды (от 2 до 10 сантиметров за сутки). На остальных же реках отмечен спад уровней. В верховьях Камы и Моломы наблюдается редкий ледоход, густой ледоход - на Лузе.

Уже закрыты (либо сняты) 18 мостов в 12 муниципалитетах. Власти заверяют, что повсеместно готовы запасы еды, лекарств и предметов первой необходимости.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.