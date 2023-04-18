Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 11:32

Река Вятка полностью очистилась ото льда

Подъем воды оценивают в 2-10 сантиметров за сутки
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
По региону уже сняли и закрыли 18 мостов

По региону уже сняли и закрыли 18 мостов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко вторнику, 18 апреля, две реки в Кировской области полностью очистились ото льда. Это Вятка и Юг, - сообщают в правительстве региона со ссылкой на ЦГМС.

Плюсом на нескольких участках Вятки продолжается подъем воды (от 2 до 10 сантиметров за сутки). На остальных же реках отмечен спад уровней. В верховьях Камы и Моломы наблюдается редкий ледоход, густой ледоход - на Лузе.

Уже закрыты (либо сняты) 18 мостов в 12 муниципалитетах. Власти заверяют, что повсеместно готовы запасы еды, лекарств и предметов первой необходимости.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.