Кировские депутаты хотят следить за продажей областного имущества

Следить хотят за списками объектов, планируемых к приватизации в следующем году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Заксобрания Кировской области смогут участвовать в «рассмотрении информации об объектах областной собственности, планируемых к приватизации на очередной финансовый год и плановый период». Соответствующий законопроект уже внесен в ОЗС.

Точно так же депутатов предлагается привлекать к «рассмотрению информации» о добавлении объектов в план приватизации и исключении из него. Списки на очередной финансовый год предлагается направлять не позднее 1 июля предшествующего года.

Автор потенциальных поправок к областному закону - депутат Заксобрания Альберт Бикалюк. Дополнительных расходов из казны эта идея не потребует. Законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании ОЗС.

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