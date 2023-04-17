Пожароопасный сезон начался в Кировской области

За выходные огонь прошел 27 гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17 апреля в лесах на территории нашего региона установлено начало пожароопасного сезона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

В южных районах - Вятскополянском, Кильмезском, Уржумском и Малмыжском - с конца прошлой недели уже действует особый противопожарный режим с дополнительными требованиями и ограничениями.

В период пожароопасного сезона по всему региону запрещены костры в хвойных молодняках, на гарях и участках поврежденного леса, торфяниках, в неочищенных местах рубок (на лесосесках), в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, только за выходные дни (15-16 апреля) бригады 25 раз выезжали на места горения сухой травы. Огонь прошел 27 гектаров.

К слову, штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности - от 5 до 15 тысяч рублей.

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