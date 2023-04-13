В Кирове построят дорогу на участке улицы Воровского от Ульяновской до Московской

Проектно-сметная документация на строительство дороги будет готова в мае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове планируют строить южный обход. Об этом губернатор Александр Соколов рассказал во время прямой линии с жителями области.

Один из вопросов, которые задали главе региона - строительство южного обхода в городе, чтобы разгрузить транзитный поток. Александр Соколов заверил, что вопрос начали решать.

- В мае должна быть готова ПСД на строительство дороги по ул. Воровского от ул. Ульяновской до ул. Московской. Строительство будет вестись по программе «Комплексное развитие территории», - рассказал губернатор.

Напомним, ранее мы сообщали о начале ремонта дороги «Киров - Слободской».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.