Газификация, поддержка участников СВО и дороги: какие вопросы обсудил губернатор Кировской области Александр Соколов на прямой линии 12 апреля

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел прямой эфир с своих социальных сетях 12 апреля. ФОТО: Правительство Кировской области

В среду, 12 апреля, губернатор Кировской области Александр Соколов пообщался на прямой линии с жителями региона. Трансляция длилась полтора часа и собрала более 100 тысяч просмотров. Обсуждаемыми темами стали газификация, ремонт дорог, строительство, образование, здравоохранение и поддержка военнослужащих.

ГАЗИФИЦИРУЮТ ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ

Глава региона рассказал, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2022 года федеральный центр услышал просьбу региона о необходимости ускорить работы по газификации. После этого прошли встречи с руководителями ПАО «Газпром» и была подписана уточненная программа.

В результате инвестиции в газификацию региона увеличены в пять раз, что позволило дополнительно включить в программу 41 населенный пункт Кировской области, в том числе все районные центры южной части региона, такие как: Советский, Тужинский, Яранский, Кильмезский районы, Кикнурский, Лебяжский, Пижанский, Санчурский муниципальные округа.

- В программу на 2026-2030 годы войдут все районы Кировской области, - подчеркнул губернатор.

ПОСТРОЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Глава региона рассказал, что подходы к содержанию и ремонту трасс изменились.

- Нельзя делить дороги по ведомственной принадлежности. Жителям без разницы - областная, местная или федеральная это трасса. Мы ими все пользуемся. Поэтому все покрытия должны быть в центре внимания властей, - высказался губернатор.

Благодаря взаимодействию с федеральными ведомствами на днях начались работы на участке Киров - Слободской. На муниципальные же дороги из областного бюджета выделен миллиард рублей. Кроме того, по «дорожной» программе на пять лет в регионе отремонтируют и построят две тысячи километров трасс и 69 мостов.

- Важный момент, который мы ввели в этом году - это народное голосование. Оно прошло во всех муниципальных образованиях. Мы определили, какие дороги будут ремонтировать в этом году. Нужно, чтобы это решали сами жители, - подытожил Александр Соколов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ

Одной из немало важных и обсуждаемых тем стала помощь участникам СВО. Речь идет о служащих по контракту, мобилизованных, добровольцах и о бойцах Росгвардии. Сейчас участники спецоперации приезжают в отпуск домой, и многие благодарят за помощь их семьям. Поддержка в Кировской области предоставляется всем защитникам и их близким: бесплатные питание для детей в школах, компенсация оплаты за детский сад, проезд, посещение культурных мероприятий и другое. Кроме того, за каждой семьей закреплен социальный координатор, а главам муниципальных образований обозначен срок 24 часа для рассмотрения обращения семьи военнослужащего.

- Благодарен всем жителям региона, которые помогают нашим бойцам и сами идут участвовать в СВО. Каждый день из области уходят служить десятки людей. В помощь им мы открыли сборный пункт в Лянгасово, где можно получить весь спектр услуг и консультаций для желающих служить по контракту, - подчеркнул губернатор Александр Соколов.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧЕТЕЛЕЙ

Глава региона напомнил, что преподавателям математики и физики, ученики которых успешно сдадут ЕГЭ, введут дополнительные выплаты. Такие меры нужны для решения проблемы с дефицитом инженерных кадров. Результат уже есть - заявки на сдачу экзаменов по физике и профильной математике подали на 15% больше выпускников, чем годом раньше.

Также стоит отметить, что сейчас действует региональная программа, посвященная Году педагога и наставника. Главная задача - повышение престижа этой профессии. Программа предусматривает обеспечение учителей жильем. Так, за пять лет планируется построить 111 квартир, выплатить губернаторские премии в размере 100 тысяч рублей 20 лучшим педагогам, вручить поощрения от регионального правительства по 50 тысяч рублей, присвоить новым улицам имена выдающихся педагогов Кирова и многое другое.