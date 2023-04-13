Дорогу от Кирова до Слободского начали ремонтировать

Рабочие выполняют фрезерование дороги и укладку асфальта. Фото: скрин с видео vk.com/kirovreg43

Ремонт участка дороги «Киров - Слободской» начался. Об этом сообщили в областном правительстве.

Контракт с подрядчиком заключили еще в минувшем году. Специалисты приступили к фрезерованию проезжей части. После начнется укладка асфальта. На месте также трудится бригада по ямочному ремонту. Работы ведутся в две смены, преимущественно - ночью, чтобы не создавать пробок.

Стоит отметить, что ремонт начался раньше установленного срока из-за благоприятной погоды и займет несколько месяцев. Всего в текущем году планируется отремонтировать 43 километра дороги.

Напомним, ранее мы сообщали о начале ремонта участки дороги «Зониха - Слободской».

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