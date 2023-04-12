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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:24

960 кировчан за зиму травмировались на гололеде и от «прилетов» с крыш

В одном из случаев дошло до уголовного дела
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
К уборке города привлекали слишком мало людей и спецмашин

К уборке города привлекали слишком мало людей и спецмашин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

357 представлений с требованиями устранить нарушения закона выписала прокуратура Кировской области коммунальщикам и подрядчикам за прошедшую зиму 2022-2023.

Основные нарушения - оставление снежных валов на дорогах и остановках, неубранные улицы и тротуары, заужение проезжих частей, скользкость. Их причины - нехватка спецтехники и рабочих, а также упущения при планировании уборки.

Всего за зиму травмировались 960 жителей региона: 14 - от падения сосулек, снега и льда с крыш, остальные - на гололеде. Как минимум в одном из случаев дошло до уголовного дела.