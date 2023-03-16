В Кирове возбудили уголовное дело после падения снега и льда на 87-летнюю женщину

Дело возбудили по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове возбудили уголовное дело из-за падения на пенсионерку снега и льда с крыши. Об этом сообщает областной Следком.

Дело возбудили по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия побывали сотрудники ведомства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины.

Напомним, ранее мы сообщали, что на 87-летнюю женщину с крыши дома рухнули снег и наледь. Пенсионерку пришлось госпитализировать. Областная прокуратура начала проверку по данному факту.

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