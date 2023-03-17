Следком опубликовал видео ранения полицейского во время стрельбы в Вятских Полянах

Мужчине избрали меру пресечения. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу из окна своей квартиры и ранил полицейского. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, инцидент произошел 15 марта. 47-летний местный житель, будучи пьяным, открыл стрельбу из окна собственного дома. Один из выстрелов рикошетом ранил полицейского. Ему на месте оказали медицинскую помощь.

По данному факту возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следственный комитет также опубликовал видео ранения полицейского.

На данный момент расследование продолжается. Сотрудники ведомства изъяли оружие, гильзы и патроны. Наначены судебно-медицинские, судебная психолого-психиатрическая, баллистическая экспертизы.

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