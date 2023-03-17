В Кирове две УК хотят лишить лицензии за грубые нарушения

Ранее Госжилинспекция уже выявляла нарушения зимнего содержания домов под управлением этих УК. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в областном правительстве, речь идет об УК «ЖКХ города Кирова» и «Вершина». Именно в их ведении находится большинство домов, которые не предоставляют отчеты о чистке крыш от снега и наледи. Это уже привело к несчастному случаю.

Как мы сообщали ранее, 16 марта на 87-летнюю женщину рухнули снег и наледь с кровли дома на Преображенской. Выяснилось, что он находится в управлении именно «ЖКХ города Кирова». После произошедшего возбудили уголовное дело.

- С конца февраля Госжилинспекция проводила контрольный осмотр зимнего содержания этого дома, были выявлены нарушения. Информация о них передана в управляющую компанию, однако УК меры по устранению нарушений не приняла, - комментирует заместитель руководителя ГЖИ Евгений Нестеров.

Сейчас решается вопрос о лишении компаний лицензии за грубые нарушения.

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