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НовостиОбщество17 марта 2023 10:19

В Кирове две УК хотят лишить лицензии за грубые нарушения

В их ведении находятся большинство домов, не предоставляющих отчет о чистке крыш
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее Госжилинспекция уже выявляла нарушения зимнего содержания домов под управлением этих УК.

Ранее Госжилинспекция уже выявляла нарушения зимнего содержания домов под управлением этих УК.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в областном правительстве, речь идет об УК «ЖКХ города Кирова» и «Вершина». Именно в их ведении находится большинство домов, которые не предоставляют отчеты о чистке крыш от снега и наледи. Это уже привело к несчастному случаю.

Как мы сообщали ранее, 16 марта на 87-летнюю женщину рухнули снег и наледь с кровли дома на Преображенской. Выяснилось, что он находится в управлении именно «ЖКХ города Кирова». После произошедшего возбудили уголовное дело.

- С конца февраля Госжилинспекция проводила контрольный осмотр зимнего содержания этого дома, были выявлены нарушения. Информация о них передана в управляющую компанию, однако УК меры по устранению нарушений не приняла, - комментирует заместитель руководителя ГЖИ Евгений Нестеров.

Сейчас решается вопрос о лишении компаний лицензии за грубые нарушения.

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