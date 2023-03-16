Протечки в доме на Карла Маркса обещают устранить до конца недели

Крышу будут латать в ближайшие дни. Фото: kirovreg.ru

Протечки в крыше дома на улице Карла Маркса, 43 в Кирове устранят до конца текущей недели. В этом заверяет правительство Кировской области. Ранее жильцы уже добились внимания чиновников к своей коммунальной проблеме. Им обещали помочь, но пока ничего не изменилось.

Сегодня на место выехал новый подрядчик, с которым и заключат договор на капремонт конструкций. По словам и.о. руководителя Фонда капитального ремонта Лаврентия Ситникова, этот подрядчик на неделе исправит недочеты, оставленные предыдущими бригадами, чтобы вода не попадала в квартиры. А уже затем начнется капремонт крыши. Она должна быть готова летом, а полностью работы планируют завершить до конца нынешнего года.

Прежнего подрядчика (ООО «КЧСК») уже исключили из реестра. Теперь фирма не сможет браться за капремонт домов в нашем регионе. Возможно, ООО даже включат в другой реестр - недобросовестных подрядных организаций.

Напомним, на прежнего руководителя Фонда капремонта Тарасова завели несколько уголовных дел о взяточничестве.

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