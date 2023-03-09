На экс-директора Фонда капремонта Кировской области завели новые уголовные дела за взятки

Сейчас расследование уголовных дел продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На бывшего директора Фонда капремонта Кировской области завели новые уголовные дела за полученные взятки. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным ведомства, обвиняемый получал деньги от представителей различных компаний за заключение договоров по капремонту домов. Всего удалось выявить шесть преступных эпизодов. Общая сумма, полученная бывшим директором Фонда, превышает 3,9 миллиона рублей.

Сейчас расследование продолжается. Обвиняемый заключен под стражу. Кировчан, знающих о получении бывшим директором взяток, просят обращаться в СУ СКР по Кировской области по телефону: 8 (8332) 485-124.

- Если лицо, давшее взятку, активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки, то оно в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ освобождается от уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе ведомства.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.