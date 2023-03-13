В Орловском районе столкнулись автовоз и грузовик

Авария произошла на трассе «Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар. Фото: ГИБДД Кировской области

В Орловском районе столкнулись автовоз и фура. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 12 марта в 11.20. На 339 км трассы «Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар» столкнулись грузовые автомобили «Вольво» и «Мерседес Актрос». Из-за удара обе машины съехали с дороги в кювет. По данным ведомства, оба водителя получили травмы, степень тяжести которых не уточняется.

Всего за минувшие три дня с 10 по 12 марта на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и пострадали одиннадцать. Сводку происшествий за этот период можно посмотреть здесь.

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