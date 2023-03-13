В Кировской области за три дня задержали более 20 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли свыше 500 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За минувшие три дня с 10 по 12 марта на дорогах нашего региона произошло восемь ДТП. Семь из них случились в Кирове и одно - в Орловском районе. В авариях погиб один человек и 11 получили травмы разной степени тяжести.

За прошедшие дни автоинспекторы пресекли 501 нарушение ПДД. Правоохранители также задержали 23 пьяных водителя и 15 бесправников.

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроков на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сообщить о неадекватных водителях на дорогах можно по телефону 8(8332) 588-888 или 02.

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