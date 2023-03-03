Соколов предложил поставить беседки на въездах в Кировскую область

Губернатор говорил о беседках, стелах и «объектах, позволяющих перекусить». Фото: kirovreg.ru

Губернатор Александр Соколов предлагает развивать придорожный сервис в Кировской области. Об этом глава региона сказал в ходе обсуждения пятилетнего плана развития транспортной инфраструктуры.

По словам Соколова, на въездах в область можно поставить беседки, стелы и «объекты, позволяющие перекусить». То есть дать водителям и пассажирам возможность отдохнуть и привести себя в порядок. К слову, сейчас над такими объектами работает «Вятавтодор». Еще один предлагаемый пункт - открытие новых электрозаправок.

Ранее идею развития придорожного сервиса обсуждали в Общественной палате. Эксперты заявили, что заправки и места отдыха водителей нужнее вдоль федеральных трасс, проходящих по территории Кировской области, а не на местечковых дорогах.

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